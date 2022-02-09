В Улан-Удэ вечером с рельсов сошёл трамвай





По этой причине было закрыто движение трамваев маршрута № 1 в сторону центра города.



Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту. В 18:02 движение трамваев восстановлено. Время простоя - 41 минута, сообщается в оперативной сводке по городу.



Накануне, 8 февраля, в 17:21 в Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай, следовавший по маршруту № 1. Произошло это на перекрёстке улиц Сахьяновой - Боевая.