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В Улан-Удэ вечером с рельсов сошёл трамвай

В Улан-Удэ вечером с рельсов сошёл трамвай
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Трамваи двигались по изменённому маршруту

Накануне, 8 февраля, в 17:21 в Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай, следовавший по маршруту № 1. Произошло это на перекрёстке улиц Сахьяновой - Боевая. 

По этой причине было закрыто движение трамваев маршрута № 1 в сторону центра города.

Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту. В 18:02 движение трамваев восстановлено. Время простоя - 41 минута, сообщается в оперативной сводке по городу.
сход с рельсов трамвай

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