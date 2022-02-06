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В бурятском посёлке горела котельная

В бурятском посёлке горела котельная
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пострадавших нет

Вчера, 5 февраля, ночью в посёлке Таксимо Муйского района произошло загорание на территории частного домовладения. На момент прибытия огнеборцев 14-го Муйского отряда ГПС Бурятии шёл дым из-под крыши котельной. На ликвидацию открытого горения потребовалось около 19 минут.

В результате пожара повреждена кровля котельной на площади 15 кв. м. Пострадавших нет. Вероятно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Также вчера в селе Ганзурино Иволгинского района произошёл пожар в частном жилом доме. К ликвидации пожара были привлечены огнеборцы 6-го Иволгинского отряда ГПС республики. На момент прибытия пожарных внутри дома горели стены и пол. На ликвидацию открытого горения потребовалось около 20 минут.

В результате пожара огнём повреждены стены и пол на общей площади 10 кв. м. Пострадавших нет. Вероятно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.


пожар пожарные

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