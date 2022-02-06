Пострадавших нет
Вчера, 5 февраля, ночью в посёлке Таксимо Муйского района произошло загорание на территории частного домовладения. На момент прибытия огнеборцев 14-го Муйского отряда ГПС Бурятии шёл дым из-под крыши котельной. На ликвидацию открытого горения потребовалось около 19 минут.
В результате пожара повреждена кровля котельной на площади 15 кв. м. Пострадавших нет. Вероятно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Также вчера в селе Ганзурино Иволгинского района произошёл пожар в частном жилом доме. К ликвидации пожара были привлечены огнеборцы 6-го Иволгинского отряда ГПС республики. На момент прибытия пожарных внутри дома горели стены и пол. На ликвидацию открытого горения потребовалось около 20 минут.
В результате пожара огнём повреждены стены и пол на общей площади 10 кв. м. Пострадавших нет. Вероятно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
В бурятском посёлке горела котельная
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Надзорный орган проверит исполнение закона об охране территорий от негативного воздействия влияния вод
Пожар случился в сельской местности
Огонь потушили за несколько минут
От огня пострадали две квартиры
Машина советских времён способна долгое время работать в суровых условиях
Нарушителю грозит наказание за незаконную охоту
Женщина увидела гаджет в купе и забрала его
Одна из жертв рассказала, что мошенники – отличные психологи
Мужчину приговорили к 17 годам колонии строгого режима
В Сосновом Бору разобрались, почему в квартирах сильно похолодало
Пострадавших нет
Один из них сгорел дотла
Пожилую женщину убил её родственник, не выдержав трудностей ухода за ней
Потерянный телефон всё это время пролежал в снегу
Тело нашли спустя два дня