В бурятском посёлке горела котельная

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Пострадавших нет



Вчера, 5 февраля, ночью в посёлке Таксимо Муйского района произошло загорание на территории частного домовладения. На момент прибытия огнеборцев 14-го Муйского отряда ГПС Бурятии шёл дым из-под крыши котельной. На ликвидацию открытого горения потребовалось около 19 минут.



В результате пожара повреждена кровля котельной на площади 15 кв. м. Пострадавших нет. Вероятно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Также вчера в селе Ганзурино Иволгинского района произошёл пожар в частном жилом доме. К ликвидации пожара были привлечены огнеборцы 6-го Иволгинского отряда ГПС республики. На момент прибытия пожарных внутри дома горели стены и пол. На ликвидацию открытого горения потребовалось около 20 минут.



В результате пожара огнём повреждены стены и пол на общей площади 10 кв. м. Пострадавших нет. Вероятно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.





