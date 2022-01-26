В Бурятии устроили погоню по ночному лесу за «чёрными» лесорубами







Вскоре лесники смогли опередить машину и преградить путь нарушителя. Тогда из грузовика выпрыгнули трое мужчин и разбежались в разные стороны. Но всех их удалось задержать.



Выяснилось, что мужчины незаконно вырубили около пяти кубометров сосны в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, превысил 200 тысяч рублей.



«Чёрными» лесорубами оказались жители Улан-Удэ.













Республиканское агентство лесного хозяйства поделилось кадрами ночной погони за «чёрными» лесорубами в Тарбагатайском районе Бурятии. Трое мужчин решили под покровом ночи вывезти незаконно вырубленные деревья на грузовике «ГАЗ».Автомобиль, гружённый древесиной, во время рейда заметили сотрудники Заудинского лесничества и полицейские. Они поехали вслед за грузовиком.- Водитель «ГАЗ», заметив преследование, пытался скрыться. Началась погоня, мужчина неоднократно создавал аварийные ситуации на лесной дороге, - отметили в агентстве лесного хозяйства.Незаконно вырубленные сосны, бензопила и автомобиль «ГАЗ» были изъяты. На мужчин пока составлены протоколы по статье 260 Уголовного кодекса «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району для принятия правового решения.О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44.