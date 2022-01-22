У одного из погибших пожарных остались жена и ребёнок
Ночью 21 января в городе Бодайбо Иркутской области при тушении дома погибли двое пожарных.
- Сегодня ночью в городе Бодайбо произошёл пожар в 12-квартирном двухэтажном деревянном доме. Никто из жильцов не пострадал. Для разведки и тушения пожара в дом вошли звенья газодымозащитной службы. Однако, спустя некоторое время, в установленный срок одно звено не вышло из горящего здания. Все силы были брошены на их поиски, позже пожарных нашли погибшими внутри, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
Погибли начальник караула лейтенант внутренней службы Игорь Р. и пожарный Вадим Н.
По поручению врио главы МЧС России Александра Чуприяна в Иркутскую область направлена комиссия центрального аппарата МЧС. Она выяснит обстоятельства происшествия и окажет методическую помощь территориальному органу.
МЧС России окажет всестороннюю помощь и поддержку родным и близким погибших сотрудников. Сейчас с их родственниками работают психологи министерства.
- Гибель каждого нашего сотрудника - огромная, невосполнимая утрата для всех нас! Имя каждого погибшего при исполнении служебного долга вписано в историю МЧС России. Мы скорбим о случившемся и выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших! – говорится в сообщении ГУ МЧС по Иркутской области.
Начальнику караула Игорю Р. было 28 лет. На службе в МЧС он был шесть лет. Был холост.
Пожарному Вадиму Н. было 25 лет, у него остались жена и ребёнок.
На их счету десятки спасённых жизней.
В Иркутской области при тушении дома погибли двое пожарных
Происшествия, Фото:
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