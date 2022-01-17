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В Забайкалье суд оправдал полицейского, обвинённого в применении силы

В Забайкалье суд оправдал полицейского, обвинённого в применении силы
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Суд признал, что сотрудник действовал в пределах своих полномочий

Забайкальский краевой суд оправдал сотрудника патрульно-постовой службы, осуждённого за превышение должностных полномочий в отношении пьяного задержанного. В октябре 2021 года полицейского осудили к трём годам лишения свободы условно.

Сам инцидент произошёл в апреле 2021 года. Сотрудник ППС задержал в Чите мужчину, который был сильно пьян. Он вёл себя неадекватно, выражался нецензурно и пытался укусить сотрудников, которые в течение часа уговаривали его пройти медицинское освидетельствование.

Когда уровень агрессии превысил допустимые нормы, сотрудник полиции утихомирил нарушителя.

- По мнению судебной коллегии по апелляционным делам, суд первой инстанции ошибочно посчитал, что сотрудник, нанеся несколько ударов гражданину, превысил должностные полномочия. Согласно соответствующему федеральному закону сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, если несиловые способы не обеспечивают выполнения возложенных на полицию обязанностей. Сотрудник, как посчитала судебная коллегия, действовал в пределах своих полномочий, - сообщила пресс-служба Забайкальского районного суда.

Приговор Центрального районного суда Читы был отменён, у мужчины появилось право на реабилитацию вследствие необоснованного уголовного преследования.
превышение должностных полномочий полиция

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