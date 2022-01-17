Суд признал, что сотрудник действовал в пределах своих полномочий
Забайкальский краевой суд оправдал сотрудника патрульно-постовой службы, осуждённого за превышение должностных полномочий в отношении пьяного задержанного. В октябре 2021 года полицейского осудили к трём годам лишения свободы условно.
Сам инцидент произошёл в апреле 2021 года. Сотрудник ППС задержал в Чите мужчину, который был сильно пьян. Он вёл себя неадекватно, выражался нецензурно и пытался укусить сотрудников, которые в течение часа уговаривали его пройти медицинское освидетельствование.
Когда уровень агрессии превысил допустимые нормы, сотрудник полиции утихомирил нарушителя.
- По мнению судебной коллегии по апелляционным делам, суд первой инстанции ошибочно посчитал, что сотрудник, нанеся несколько ударов гражданину, превысил должностные полномочия. Согласно соответствующему федеральному закону сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, если несиловые способы не обеспечивают выполнения возложенных на полицию обязанностей. Сотрудник, как посчитала судебная коллегия, действовал в пределах своих полномочий, - сообщила пресс-служба Забайкальского районного суда.
Приговор Центрального районного суда Читы был отменён, у мужчины появилось право на реабилитацию вследствие необоснованного уголовного преследования.
В Забайкалье суд оправдал полицейского, обвинённого в применении силы
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происходило это в центре города
Оба пожара произошли в воскресенье
Пожар произошёл в Турке
Продавец уснула в подсобке
На место выезжали взрывотехники
Грабитель работает официантом
Мать оставила малышей одних в доме
Полицейские Бурятии устанавливают пострадавших от деятельности финансовой пирамиды «Финико»
Инцидент произошёл во время катания с горки
В столице Бурятии ищут очевидцев инцидента
Среди отравившихся алкоголем есть и дети
Пострадали пять человек
Наезд произошёл на «зебре»
Улан-удэнка «умоляет» перевести пострадавшего после взрыва мужа в Москву
За выходные спасатели прошли 25 км