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В Улан-Удэ произошёл первый в этом году наезд на опору освещения

В Улан-Удэ произошёл первый в этом году наезд на опору освещения
Происшествия,  Фото:МБУ "Горсвет"
В столице Бурятии ищут очевидцев инцидента 

Сегодня, 17 января в ходе ночного объезда оперативно-дежурная бригада МБУ «Горсвет» обнаружила повреждённую опору уличного освещения по дороге в микрорайоне Энергетик. Неизвестный водитель врезался в неё и скрылся с места.

В ближайшее время специалисты приступят к работам по замене опоры.

- Опора не упала, но уже является опасной и подлежит замене, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МБУ «Горсвет».

Установка одной опоры – это сложная и трудоёмкая работа, в которой задействована специализированная техника: автокран, автовышка, буроям, грузовик, и трое электромонтеров. Зимой время замены опоры увеличивается, так как грунт в холода приходится отогревать для бурения ям.

Специалисты ищут очевидцев наезда. Всех, кто обладает какой-либо информацией об этом ДТП, просят сообщить в круглосуточно-диспетчерскую службу МБУ «Горсвет» по тел. 43-26-44.

Это первая в этом году повреждённая лихачами опора освещения в столице Бурятии. В 2021-м таких случаев было больше сорока. 

ДТП

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