В Улан-Удэ произошёл первый в этом году наезд на опору освещения





Сегодня, 17 января в ходе ночного объезда оперативно-дежурная бригада МБУ «Горсвет» обнаружила повреждённую опору уличного освещения по дороге в микрорайоне Энергетик. Неизвестный водитель врезался в неё и скрылся с места.В ближайшее время специалисты приступят к работам по замене опоры.- Опора не упала, но уже является опасной и подлежит замене, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МБУ «Горсвет».Установка одной опоры – это сложная и трудоёмкая работа, в которой задействована специализированная техника: автокран, автовышка, буроям, грузовик, и трое электромонтеров. Зимой время замены опоры увеличивается, так как грунт в холода приходится отогревать для бурения ям.Специалисты ищут очевидцев наезда. Всех, кто обладает какой-либо информацией об этом ДТП, просят сообщить в круглосуточно-диспетчерскую службу МБУ «Горсвет» по тел. 43-26-44.Это первая в этом году повреждённая лихачами опора освещения в столице Бурятии. В 2021-м таких случаев было больше сорока.