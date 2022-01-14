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В Бурятии на трассе произошло смертельное ДТП

В Бурятии на трассе произошло смертельное ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Погибший не имел водительских прав

Смертельное ДТП произошло в пятницу, 14 января в Кабанском районе Бурятии. Погиб 31-летний мужчина, ехавший за рулём «ВАЗа».

- По предварительным данным, в 15.15 часов 31-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21043», следуя по федеральной автодороге Р-258 «Байкал» со стороны села Выдрино в направлении посёлка Танхой, при выполнении разворота совершил столкновение с попутно идущей автомашиной Mercedes Benz под 52-летнего водителя, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался на месте.

Установлено, что погибший не имел водительских прав.

 

Как сообщал «Байкал-Daily», 12 января смертельное ДТП произошло в Заиграевском районе. Женщина-водитель Toyota Platz, также не имеющая водительских прав, врезалась в Cadillac Escalade и погибла.
ДТП смерть

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