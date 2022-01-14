Во время ночного пожара эвакуировали жильцов
Около 2 часов ночи 14 января пожарные тушили квартиру в пятиэтажном жилом доме по улице Ключевская в Улан-Удэ. Квартира горела на третьем этаже, рассказали в ГУ МЧС по Бурятии.
До прибытия пожарных на улицу выбежали 11 человек.
Приехавшие сотрудники спасли ещё девять жильцов, в том числе трёх детей.
Отравление продуктами горения и ожог ноги получил жилец одной из квартир. 43-летний мужчина был спасен из горящего здания и передан врачам «скорой».
Очаг возгорания был полностью ликвидирован через 15 минут. В результате пожара выгорела комната одной из квартир на площади 15 кв. м.
Всего к тушению привлекались 26 человек пожарных и шесть единиц техники.
Предварительной причиной возгорания названа неосторожность при курении.
Как сообщал «Байкал-Daily», примерно в это же время на улице Медная в Улан-Удэ сгорел частный дом – там погиб мужчина.
В Улан-Удэ мужчина пострадал при ночном пожаре в пятиэтажке
Происшествия, Фото:
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