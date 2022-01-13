У жителя Бурятии угнали машину, когда он её прогревал

Хозяин машины отлучился всего на несколько минут



Ночью 4 января в полицию Селенгинского района поступило сообщение об угоне иномарки от 41-летнего местного жителя. Мужчина рассказал полицейским, что накануне дома вместе с супругой употреблял спиртное в компании друзей.



Поздним вечером гости разошлись, а мужчина лёг спать. Спустя час он проснулся и решил завести свой автомобиль, стоящий в ограде дома, чтобы прогреть двигатель. Заведя иномарку, он отлучился всего на несколько минут. Когда вернулся, авто уже не было.



Мужчина сразу же позвонил в полицию и сообщил об угоне. Он рассказал, что подозревает одного из гостей.



Автомобиль, полицейские действительно, обнаружили на соседней улице - недалеко от дома человека, на которого указал хозяин машины.



- В результате оперативно-розыскных мероприятий 29-летний подозреваемый задержан. Гражданин признался, что угнал иномарку, чтобы доехать до дома. Возбуждено уголовное дело. Похищенное возвращено владельцу, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Примечательно, что задержанный ранее судим за угон. Сейчас он привлекается к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.



