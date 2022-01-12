Нанесённый ущерб составил порядка 30 миллионов рублей
В 2021 году сотрудники МВД по Бурятии выявили 14 преступлений, связанных с невыплатой заработной платы работникам предприятий.
- Сотрудники МВД по Бурятии на постоянной основе осуществляют мониторинг соблюдения норм трудового законодательства хозяйствующими субъектами. Проводятся проверочные мероприятия по документированию преступлений и правонарушений в сфере трудового законодательства. В результате проделанной работы в 2021 году сотрудниками полиции было выявлено 14 преступлений, связанных с невыплатой заработной платы. Нанесённый ущерб от противоправной деятельности составил порядка 30 миллионов рублей. Из них в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и отдельных следственных действий добровольно возмещено более 24 миллионов, - сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.
По всем фактам следователи СК возбудили уголовные дела. Также наложен арест на имущество обвиняемых на сумму около 20 млн рублей с целью дальнейшего возмещения.
МВД Бурятии назвало число преступлений по невыплате зарплаты
Происшествия, Фото:
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