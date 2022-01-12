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Мошенники взломали аккаунт улан-удэнки и выманивали деньги на операцию

Мошенники взломали аккаунт улан-удэнки и выманивали деньги на операцию
Происшествия,  Фото:pexels.com
Жертвой мошенников стала подруга женщины, чью страницу взломали

30 декабря в полицию поступило заявление от 42-летней улан-удэнки о мошенничестве. Женщина рассказал, что в популярной социальной сети увидела объявление своей знакомой о помощи. В сообщении говорилось о том, что её дочь попала в аварию, и необходима сложная платная операция. Для желающих помочь были указаны реквизиты банковского счёта для перечисления денег.

Желая помочь ребенку, женщина, не проверив информацию, перечислила более 35 тысяч рублей на реквизиты.

Спустя несколько минут она зашла на страницу отца «пострадавшей» девочки и обнаружила его пост с опровержением информации об аварии. Мужчина писал, что страницу его жены взломали и призвал не перечислять деньги мошенникам.

Обманутая женщина обратилась в полицию.

Следствием возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД по Бурятии.

Жителям напоминают: сообщения с просьбами финансовой помощи необходимо проверять, перезвонив близким, от чьего имени пришло сообщение.


мошенничество

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