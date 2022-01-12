В Бурятии росгвардейцы поймали мужчину, укравшего телефон

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Мужчина обокрал знакомую



Жительница Закаменска обратилась в полицию с заявлением о краже. Женщина рассказала, что после совместного распития спиртных напитков со знакомым у неё пропал сотовый телефон.



Получив описание примет подозреваемого, наряд вневедомственной охраны Росгвардии вскоре задержал местного жителя на одной из улиц Закаменска.



- Задержанный, 41-летний мужчина, был доставлен в отдел полиции. Установлено, что сотовый телефон он украл у своей знакомой из куртки, находясь у неё дома. Похищенный телефон, стоимостью около 9 тысяч рублей, был у него изъят и возвращён владелице, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



По факту кражи возбуждено уголовное дело.

