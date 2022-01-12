Мужчина обокрал знакомую
Жительница Закаменска обратилась в полицию с заявлением о краже. Женщина рассказала, что после совместного распития спиртных напитков со знакомым у неё пропал сотовый телефон.
Получив описание примет подозреваемого, наряд вневедомственной охраны Росгвардии вскоре задержал местного жителя на одной из улиц Закаменска.
- Задержанный, 41-летний мужчина, был доставлен в отдел полиции. Установлено, что сотовый телефон он украл у своей знакомой из куртки, находясь у неё дома. Похищенный телефон, стоимостью около 9 тысяч рублей, был у него изъят и возвращён владелице, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
В Бурятии росгвардейцы поймали мужчину, укравшего телефон
Происшествия, Фото:
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