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В Бурятии незаконно срубили шесть ёлок перед Новым годом

В Бурятии незаконно срубили шесть ёлок перед Новым годом
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Большинство жителей всё же легально купили себе новогодние ёлки

Перед Новым годом в Бурятии усилили охрану лесных деревьев. Было проведено более 400 рейдов, работали шесть стационарных постов, а также 140 передвижных групп на дорогах, ведущих в лес.

В результате было выявлено шесть фактов незаконной рубки деревьев хвойных пород для новогодних праздников.

- Ущерб, причинённый лесному фонду, составил около четырёх тысяч рублей. По всем фактам составлены административные протоколы, - сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.

Отметим, в прошлом году в лесах обнаружили две незаконные рубки ёлок к Новому году.

Кроме того, в выходные и праздничные дни (с 28 декабря по 10 января) выявлено 19 фактов незаконной рубки деревьев. На этот деревья рубили не к новогоднему празднику, а для других целей.

Большинство жителей республики решили приобрести легальное новогоднее дерево – в предновогодний период продано более трёх тысяч деревьев.
Новый год незаконная рубка

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