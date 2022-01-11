В Бурятии незаконно срубили шесть ёлок перед Новым годом

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Большинство жителей всё же легально купили себе новогодние ёлки



Перед Новым годом в Бурятии усилили охрану лесных деревьев. Было проведено более 400 рейдов, работали шесть стационарных постов, а также 140 передвижных групп на дорогах, ведущих в лес.



В результате было выявлено шесть фактов незаконной рубки деревьев хвойных пород для новогодних праздников.



- Ущерб, причинённый лесному фонду, составил около четырёх тысяч рублей. По всем фактам составлены административные протоколы, - сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.



Отметим, в прошлом году в лесах обнаружили две незаконные рубки ёлок к Новому году.



Кроме того, в выходные и праздничные дни (с 28 декабря по 10 января) выявлено 19 фактов незаконной рубки деревьев. На этот деревья рубили не к новогоднему празднику, а для других целей.



Большинство жителей республики решили приобрести легальное новогоднее дерево – в предновогодний период продано более трёх тысяч деревьев.

