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Улан-удэнец попался на краже и приготовлении наркотиков

Улан-удэнец попался на краже и приготовлении наркотиков
Происшествия, 
Подозреваемого поймали благодаря бдительным соседям

Днём 2 января в полицию Советского района поступило сообщение о краже от 51-летнего улан-удэнца. Мужчина рассказал, что пришёл вечером из гостей и лёг спать, по беспечности забыв закрыть входную дверь. Проснувшись, обнаружил, что пропали ноутбук и мужские унты. Ущерб составил более 22 тысяч рублей.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения на улице и на фасадах ближайших магазинов, сотрудники полиции установили подозреваемого. Ориентировка была разослана всем нарядам полиции.

Спустя несколько дней в полицию поступило сообщение от бдительных граждан о том, что сосед изготавливает наркотики. Прибывшие оперативники обнаружили в помещении мужчину, подпадающего под ориентировку подозреваемого в квартирной краже.

В его квартире полицейские обнаружили около шести граммов гашишного масла и изъяты похищенные унты и ноутбук.

Как рассказал задержанный, унты он носил сам, а ноутбук планировал продать, но не смог.

Гражданин ранее неоднократно судим, в том числе за наркопреступления.

- Возбуждены уголовные дела, ведётся следствие. Кроме того, предварительно у гражданина установлен факт наркопотребления. После получения результатов медицинского освидетельствования будет решён вопрос о привлечении его к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
наркотики кража

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