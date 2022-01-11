Подозреваемого поймали благодаря бдительным соседям
Днём 2 января в полицию Советского района поступило сообщение о краже от 51-летнего улан-удэнца. Мужчина рассказал, что пришёл вечером из гостей и лёг спать, по беспечности забыв закрыть входную дверь. Проснувшись, обнаружил, что пропали ноутбук и мужские унты. Ущерб составил более 22 тысяч рублей.
Просмотрев записи с камер видеонаблюдения на улице и на фасадах ближайших магазинов, сотрудники полиции установили подозреваемого. Ориентировка была разослана всем нарядам полиции.
Спустя несколько дней в полицию поступило сообщение от бдительных граждан о том, что сосед изготавливает наркотики. Прибывшие оперативники обнаружили в помещении мужчину, подпадающего под ориентировку подозреваемого в квартирной краже.
В его квартире полицейские обнаружили около шести граммов гашишного масла и изъяты похищенные унты и ноутбук.
Как рассказал задержанный, унты он носил сам, а ноутбук планировал продать, но не смог.
Гражданин ранее неоднократно судим, в том числе за наркопреступления.
- Возбуждены уголовные дела, ведётся следствие. Кроме того, предварительно у гражданина установлен факт наркопотребления. После получения результатов медицинского освидетельствования будет решён вопрос о привлечении его к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец попался на краже и приготовлении наркотиков
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