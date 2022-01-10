Вор складывал сыр в свой рюкзак
Вечером в продуктовом магазине в Железнодорожном районе Улан-Удэ сработала «тревожная кнопка». На место прибыла группа задержания. Работник службы безопасности сообщил им, что один из посетителей украл сыр с витрины.
По камерам наблюдения работники магазина заметили, что мужчина складывает в свой рюкзак куски дорогого сыра. После того, как охранник потребовал вернуть товар на место, воришка выбежал из магазина.
Посадив охранника в служебный автомобиль, сотрудники вневедомственной охраны приступили к отработке ближайших улиц. Подозреваемый был найден в соседнем дворе; охранник его опознал.
- Задержанный, 41-летний улан-удэнец, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Похищенный сыр дорогих сортов на сумму около 2000 рублей возвращен в магазин. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В Улан-Удэ гурман украл из магазина дорогой сыр
Происшествия, Фото:
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