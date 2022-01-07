В Иркутской области на охоте от удушья погиб мужчина

Следователи начали доследственную проверку



Вечером 5 января в Зиминском районе Иркутской области во время охоты погиб 62-летний мужчина. В лес незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, которая провела осмотр места происшествия. По данному факту начата доследственная проверка.



Следователями СК установлено, что пятеро мужчин находились на охоте в 100 км. от города Зимы. По предварительным данным, один из охотников забрался на площадку, оборудованную на дереве, сорвался и зацепился ружьём, повиснув на оружейном ремне, в результате чего произошло сдавление шеи. Мужчина скончался от асфиксии.



- В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

