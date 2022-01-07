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В Иркутской области на охоте от удушья погиб мужчина

В Иркутской области на охоте от удушья погиб мужчина
Происшествия,  Фото:pexels.com
Следователи начали доследственную проверку

Вечером 5 января в Зиминском районе Иркутской области во время охоты погиб 62-летний мужчина. В лес незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, которая провела осмотр места происшествия. По данному факту начата доследственная проверка.

Следователями СК установлено, что пятеро мужчин находились на охоте в 100 км. от города Зимы. По предварительным данным, один из охотников забрался на площадку, оборудованную на дереве, сорвался и зацепился ружьём, повиснув на оружейном ремне, в результате чего произошло сдавление шеи. Мужчина скончался от асфиксии.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. 
Иркутская область

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