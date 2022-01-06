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В Иркутске горели склады на площади более 1000 кв.метров

В Иркутске горели склады на площади более 1000 кв.метров
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Из горящего здания вынесли газовые баллоны

Утром 6 января в Иркутске произошёл крупный пожар в складском помещении на улице Воровского.

На момент прибытия пожарных горение здание разной этажности горело на площади более 900 квадратных метров, существовала угроза распространения на рядом стоящие строения. Водоисточник расположен в 600 метрах от места пожара.

Из здания самостоятельно вышли 10 человек. Погибших, травмированных нет.


По оперативной информации, пожар начался на первом этаже в одном из помещений и мгновенно ушёл под кровлю. Там по горючему утеплителю распространился на большую площадь.

По повышенному рангу к ликвидации пожара привлечены девять единиц техники, 41 пожарный. Из здания они эвакуировали три транспортных средства и вынесли пять газовых баллонов.

Пожар был локализован на площади 1200 квадратных метров. Не допущено распространение огня на соседние здания, где располагаются склады готовой продукции.

Причину пожара предстоит установить, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.




пожар

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