В Иркутске горели склады на площади более 1000 кв.метров

Из здания самостоятельно вышли 10 человек. Погибших, травмированных нет.















Утром 6 января в Иркутске произошёл крупный пожар в складском помещении на улице Воровского.На момент прибытия пожарных горение здание разной этажности горело на площади более 900 квадратных метров, существовала угроза распространения на рядом стоящие строения. Водоисточник расположен в 600 метрах от места пожара.По оперативной информации, пожар начался на первом этаже в одном из помещений и мгновенно ушёл под кровлю. Там по горючему утеплителю распространился на большую площадь.По повышенному рангу к ликвидации пожара привлечены девять единиц техники, 41 пожарный. Из здания они эвакуировали три транспортных средства и вынесли пять газовых баллонов.Пожар был локализован на площади 1200 квадратных метров. Не допущено распространение огня на соседние здания, где располагаются склады готовой продукции.Причину пожара предстоит установить, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.