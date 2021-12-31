В беду попала жительница села Сотниково
Сегодня ночью, 31 декабря, в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что жительница села Сотниково нуждается в помощи. Женщина с ограниченными возможностями упала и не может самостоятельно подняться.
На место выехали спасатели БРПСС. На момент прибытия службы в квартире находилась женщина 53 лет в беспомощном состоянии. Из-за тучности женщины спасателям потребовалась помощь работников 6-го Иволгинского отряда ГПС РБ.
- Совместными усилиями спасателей и пожарных женщине была оказана помощь, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Напомним, что вчера, 30 декабря, в Гусиноозёрске произошёл похожий случай. Спасателям пришлось оказывать помощь пожилому мужчине с ограниченными возможностями.
В Бурятии спасатели и пожарные помогли женщине-инвалиду
Происшествия, Фото:
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