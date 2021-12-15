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Житель Бурятии выпил впервые за несколько лет и убил соседку

Житель Бурятии выпил впервые за несколько лет и убил соседку
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Убийца сам пришёл в полицию

46-летний житель села Иволгинск убил соседку. Об этом деле рассказали в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, мужчина последние несколько лет вообще не употреблял алкоголь и вёл примерный образ жизни. Однако вечером 9 сентября вдруг он без какого-либо повода купил спиртное. Мужчина зашёл в гости к соседке, с которой поддерживал дружеские отношения. Вместе с ней и её взрослой дочерью они сели за стол и стали выпивать.

Около полуночи дочь ушла спать, оставив мать наедине с соседом. Через некоторое время пьяные собутыльники поссорились из-за пустяка.

Гость напал на хозяйку квартиры и стал бить её кулаками по голове. Затем они вышли на улицу, где мужчина продолжил избивать соседку. Он повалил её на землю и сильно пинал ногами.

Вскоре женщина скончалась. Опомнившись, мужчина сам пришёл в отдел полиции и сообщил об учинённой расправе.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.




убийство

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