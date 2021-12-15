Житель Бурятии выпил впервые за несколько лет и убил соседку

Убийца сам пришёл в полицию



46-летний житель села Иволгинск убил соседку. Об этом деле рассказали в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



По данным следствия, мужчина последние несколько лет вообще не употреблял алкоголь и вёл примерный образ жизни. Однако вечером 9 сентября вдруг он без какого-либо повода купил спиртное. Мужчина зашёл в гости к соседке, с которой поддерживал дружеские отношения. Вместе с ней и её взрослой дочерью они сели за стол и стали выпивать.



Около полуночи дочь ушла спать, оставив мать наедине с соседом. Через некоторое время пьяные собутыльники поссорились из-за пустяка.



Гость напал на хозяйку квартиры и стал бить её кулаками по голове. Затем они вышли на улицу, где мужчина продолжил избивать соседку. Он повалил её на землю и сильно пинал ногами.



Вскоре женщина скончалась. Опомнившись, мужчина сам пришёл в отдел полиции и сообщил об учинённой расправе.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.









