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В Улан-Удэ вынесли приговор по делу об убийстве у «Спутника»

В Улан-Удэ вынесли приговор по делу об убийстве у «Спутника»
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Убийца отправится за решётку спустя почти 10 лет после случившегося

В Бурятии поставлена точка в громком деле почти десятилетней давности. 33-летний мужчина, который расстрелял молодого человека прямо в центре Улан-Удэ, у магазина «Спутника», предстал перед судом.

Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло ночью 10 июня 2012 года. Студент сделал замечание водителю проехавшего мимо автомобиля BMW, который подал возле него гудок без причины. Внезапно из машины выскочил мужчина и бросился на парня. Затем он достал травматический пистолет и с близкого расстояния три раза выстрелил в шею молодого человека.

Раненого доставили в больницу, где он скончался через некоторое время. Убийца же скрылся и был объявлен в розыск.

Тогда главным подозреваемым стал улан-удэнец, имеющий определённое положение в криминальных кругах. В криминальном мире он был известен как «Негр». У него был похожий автомобиль марки BMW.

Этот мужчина был задержан, но свою вину он отрицал, заверяя, что находился в ту ночь в другом месте в компании друзей. Он также обвинил полицейских в пытках во время допроса. Затем «Негр» скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. Впрочем, как выяснилось, он, действительно, был не при чём.

Убийцу установили только спустя девять лет, весной 2021 года.

- После задержания он признал вину и дал показания об обстоятельствах применения им возле магазина огнестрельного оружия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Мужчина признался, что пистолет он выбросил в реку, а автомобиль BMW перегнал в Читу, где позже продал.

Приговором суда убийце назначено восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

К слову, тот самый подозреваемый, который не был причастен к убийству, ранее отсудил компенсацию в 70 тысяч рублей (хотя просил он о 700 тысячах).


убийство

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