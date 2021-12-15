Убийца отправится за решётку спустя почти 10 лет после случившегося
В Бурятии поставлена точка в громком деле почти десятилетней давности. 33-летний мужчина, который расстрелял молодого человека прямо в центре Улан-Удэ, у магазина «Спутника», предстал перед судом.
Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло ночью 10 июня 2012 года. Студент сделал замечание водителю проехавшего мимо автомобиля BMW, который подал возле него гудок без причины. Внезапно из машины выскочил мужчина и бросился на парня. Затем он достал травматический пистолет и с близкого расстояния три раза выстрелил в шею молодого человека.
Раненого доставили в больницу, где он скончался через некоторое время. Убийца же скрылся и был объявлен в розыск.
Тогда главным подозреваемым стал улан-удэнец, имеющий определённое положение в криминальных кругах. В криминальном мире он был известен как «Негр». У него был похожий автомобиль марки BMW.
Этот мужчина был задержан, но свою вину он отрицал, заверяя, что находился в ту ночь в другом месте в компании друзей. Он также обвинил полицейских в пытках во время допроса. Затем «Негр» скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. Впрочем, как выяснилось, он, действительно, был не при чём.
Убийцу установили только спустя девять лет, весной 2021 года.
- После задержания он признал вину и дал показания об обстоятельствах применения им возле магазина огнестрельного оружия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Мужчина признался, что пистолет он выбросил в реку, а автомобиль BMW перегнал в Читу, где позже продал.
Приговором суда убийце назначено восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
К слову, тот самый подозреваемый, который не был причастен к убийству, ранее отсудил компенсацию в 70 тысяч рублей (хотя просил он о 700 тысячах).
В Улан-Удэ вынесли приговор по делу об убийстве у «Спутника»
Происшествия, Фото:
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