Невиновный улан-удэнец скрывался 8 лет из-за обвинения в убийстве

Невиновный мужчина находился в розыске по делу об убийстве у «Спутника»
Верховный суд Бурятии рассмотрел дело по иску жителя Улан-Удэ о присуждении ему компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок.
Речь здесь идёт нашумевшем убийстве в центре столицы Бурятии, которое произошло девять лет назад. Трагедия произошла 10 июня 2012 года у магазина «Спутник». Ночью к 28-летнему парню подъехал BMW, в котором находилась компания людей. Студент сделал замечание водителю из-за беспричинно поданного гудка. В ответ на упрёк из машины выскочил мужчина, который бросился на парня. Затем он достал травматический пистолет и с близкого расстояния три раза выстрелил в шею молодого человека. Студент скончался в больнице, а подозреваемый в его убийстве скрылся на автомобиле.
Вскоре был задержан подозреваемый в убийстве, но улан-удэнец свою вину отрицал. Потом он вовсе скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. В марте 2021 года стало известно, что задержали другого человека по подозрению в этом убийстве: мужчина признал свою вину и рассказал об обстоятельствах учинённой расправы.
Обратился же в Верховный суд Бурятии мужчина, которого в самом начале подозревали в убийстве, но, как позже оказалось - он здесь ни при чём. Уголовное преследование в отношении него было прекращено только 2 марта 2021 года. При этом с сентября 2012 года невиновный мужчина прятался от следствия, видимо, боясь, что его несправедливо обвинят.
Этот улан-удэнец предъявил иск о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок – более 700 тысяч рублей.
Представитель истца отметила, что на протяжения всего срока следствия для проверки алиби мужчины не предпринимались достаточные меры. В отношении него с нарушениями проводилось психофизиологическое исследование с применением полиграфа, заявила адвокат.
На суде выяснилось, что общая продолжительность незаконного уголовного преследования в отношении мужчины составила 8 лет 8 месяцев 12 дней. Это с момента момента допроса в качестве подозреваемого 20 июня 2012 года до вынесения постановления о прекращении уголовного преследования от 2 марта 2021 года. В ходе расследования поменялось семь следователей.
- Оценив фактические обстоятельства дела, продолжительность уголовного судопроизводства в отношении мужчины, объём дела, степень его сложности, поведение административного истца, суд приходит к выводу о том, что продолжительность досудебного производства по делу в отношении него являлась чрезмерной и не отвечающей требованию разумного срока. По существу следственными органами было допущено бездействие, что привело к необоснованному затягиванию досудебного производства по делу и не способствовало скорейшему установлению истины и изобличению виновного лица, - пришёл к выводу суд.
Верховный суд Бурятии решил административный иск жителя Улан-Удэ удовлетворить частично. С РФ в лице министерства финансов России мужчина получит компенсацию в 70 тысяч рублей вместо требуемых 700 тысяч.
Невиновный улан-удэнец скрывался 8 лет из-за обвинения в убийстве
Происшествия, Фото:
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