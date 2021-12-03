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Житель Иркутской области зарезал убийцу брата

Житель Иркутской области зарезал убийцу брата
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Чтобы скрыть следы, убийца поджёг дом

На улице Павлика Морозова в городе Зима Иркутской области пожарные, туша горящий жилой дом, нашли труп мужчины. На теле были следы насильственной смерти.

После опроса жильцов соседних домов полицейские вышли на след подозреваемого и задержали его. 35-летний местный житель признался в убийстве и рассказал, что пошёл на него из мести.

Девять лет назад убили брата мужчины. Убийца был осуждён, отсидел свой срок, а несколько месяцев назад вышел на свободу.

- 1 декабря во время беседы с хозяином жилища воспоминания о былых событиях породили конфликт. В ходе ссоры задержанный нанёс пострадавшему ножевые ранения и ушел. Чтобы скрыть совершённое, на следующий день мужчина вернулся и поджёг строение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Следователи СК возбудили уголовное дело об убийстве. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.



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