Погибшему было всего 19 лет
Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Баунтовском районе Бурятии. Авария произошла сегодня около 9.50 часов на автодороге «Багдарин – Романовка», в 32 километрах от села Романовка.
- 19-летний водитель автомобиля «Хонда Интегра», не имеющий права управления транспортным средством, совершил съезд с проезжей части последующим наездом на дерево, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Молодой водитель от полученных травм скончался на месте.
Его 18-летний пассажир госпитализирован с травмами в больницу.
Известно, что погибший водитель ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП в Бурятии было зафиксировано ночью 15 ноября в Бичурском районе. Там насмерть сбили пешехода.
В Бурятии водитель без прав разбился насмерть
Происшествия, Фото:
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