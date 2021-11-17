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В Бурятии мошенник обещал автомобили по очень низкой цене

В Бурятии мошенник обещал автомобили по очень низкой цене
Происшествия, 
На крючок автомошенника попались улан-удэнцы

В Тарбагатайском районе полицейские и росгвардейцы задержали подозреваемого в мошенничестве, связанном с куплей-продажей автомобилей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

В середине октября 24-летний парень в тематическом паблике в социальной сети выложил объявление о продаже иномарки. На объявление откликнулась девушка из Улан-Удэ: её привлекла цена, значительно ниже рыночной – всего 150 тысяч рублей.

Стороны договорились о сделке: за предоплату в сумме 25 тысяч рублей продавец, по легенде, проживающий в отдалённом районе республики, должен был забронировать за потенциальным покупателем авто и перегнать транспорт из села в столицу для просмотра. Однако после получения денег молодой человек перестал выходить на связь.

Аналогичным образом он спустя почти месяц обманул 24-летнего улан-удэнца. На этот раз «выгодное» предложение было размещено на популярном сайте по продаже автомобилей. Автомобиль он предлагал купить за 170 тысяч рублей. В итоге потерпевший потерял задаток – 10 тысяч рублей.

Подозреваемый был задержан оперативниками по месту жительства в Тарбагатайском районе (своим потенциальным жертвам он указывал другой район проживания). Он нигде не работает, в несовершеннолетнем возрасте был условно осуждён за разбойное нападение.


Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Следствие продолжается.

- Имеются основания полагать, что фигурант, в отношении которого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, причастен к аналогичным преступлениям, - сообщили в МВД по Бурятии.
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