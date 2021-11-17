 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 ноября

16 ноября

Популярное

В Бурятии выросло число разбоев

В Бурятии выросло число разбоев
Происшествия,  Фото:pexels.com
Всего с начала года зарегистрировано более 17,5 тысяч преступлений

В январе–октябре 2021 года в Бурятии зарегистрированы 17 543 преступления, что на 0,7 % больше, чем в аналогичном периоде 2020 года (17 422).

Возросло число разбоев (+26,9 %), мошенничеств (+29,4 %), вымогательств (+87,5 %), преступлений, связанных с незаконной охотой (+38,5 %).

В то же время снизилось количество убийств и покушений на убийство (‑30 %), краж (-6,3 %), в том числе с проникновением в квартиры (-20,5 %), грабежей (-26,9 %), изнасилований и покушений на изнасилование (-23,6 %), хулиганств (-41,2 %), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (‑12,3 %), неправомерных завладений транспортными средствами (‑14,9 %), преступлений, связанных с незаконными оборотом оружия (-17,4 %) и наркотиков (-3 %).

На 6,1 % сократилось число преступлений, совершенных в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 29,1 % (в январе–октябре 2020 года – 31,2 %).

Увеличилось количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года их число возросло на 17,2 % и составило 3 043.

- Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа. 
прокуратура статистика разбой преступность

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите на пожаре в гараже обнаружили тело мужчины
В Чите на пожаре в гараже обнаружили тело мужчины
Происшествия, 17.11.2021
Автомобиль, находящийся в гараже, сгорел полностью 
В Бурятии выросло число разбоев
В Бурятии выросло число разбоев
Происшествия, 17.11.2021
Всего с начала года зарегистрировано более 17,5 тысяч преступлений 
В Улан-Удэ оштрафовали уклониста от армии
В Улан-Удэ оштрафовали уклониста от армии
Происшествия, 16.11.2021
Молодой человек не приходил в военкомат по повесткам
В Бурятии полицейские активно изымают байкальский омуль
В Бурятии полицейские активно изымают байкальский омуль
Происшествия, 16.11.2021
Во время второго этапа операции «Путина» обнаружили семь тонн омуля
В Бурятии в ДТП с большегрузом пострадали два человека
В Бурятии в ДТП с большегрузом пострадали два человека
Происшествия, 16.11.2021
Пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии
Таможенники накрыли канал поставок мускуса кабарги из Бурятии
Таможенники накрыли канал поставок мускуса кабарги из Бурятии
Происшествия, 16.11.2021
Мускус кабарги контрабандой отправляли в Корею и Гонконг
В Иркутской области полицейские спасли тонущего мужчину
В Иркутской области полицейские спасли тонущего мужчину
Происшествия, 16.11.2021
Спасательная операция развернулась в тёмное время суток
В Бурятии налётчики с топором и ружьём напали на АЗС
В Бурятии налётчики с топором и ружьём напали на АЗС
Происшествия, 16.11.2021
Вооружённые преступники приказали людям лечь на пол
В Улан-Удэ застрял лифт с 14 людьми
В Улан-Удэ застрял лифт с 14 людьми
Происшествия, 16.11.2021
Среди них находились восемь детей
Улан-удэнка перечислила мошенникам 9,5 миллионов
Улан-удэнка перечислила мошенникам 9,5 миллионов
Происшествия, 16.11.2021
Обманутая женщина знала о подобных мошенничествах, но всё равно повелась
Мошенники обманули жительницу Иркутской области на шесть миллионов
Мошенники обманули жительницу Иркутской области на шесть миллионов
Происшествия, 16.11.2021
Женщина верила, что просто вложит деньги и будет получать прибыль

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^