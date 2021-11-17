В Бурятии выросло число разбоев

Всего с начала года зарегистрировано более 17,5 тысяч преступлений



В январе–октябре 2021 года в Бурятии зарегистрированы 17 543 преступления, что на 0,7 % больше, чем в аналогичном периоде 2020 года (17 422).



Возросло число разбоев (+26,9 %), мошенничеств (+29,4 %), вымогательств (+87,5 %), преступлений, связанных с незаконной охотой (+38,5 %).



В то же время снизилось количество убийств и покушений на убийство (‑30 %), краж (-6,3 %), в том числе с проникновением в квартиры (-20,5 %), грабежей (-26,9 %), изнасилований и покушений на изнасилование (-23,6 %), хулиганств (-41,2 %), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (‑12,3 %), неправомерных завладений транспортными средствами (‑14,9 %), преступлений, связанных с незаконными оборотом оружия (-17,4 %) и наркотиков (-3 %).



На 6,1 % сократилось число преступлений, совершенных в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 29,1 % (в январе–октябре 2020 года – 31,2 %).



Увеличилось количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года их число возросло на 17,2 % и составило 3 043.



- Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

