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В Улан-Удэ росгвардейцы поймали мальчика, выброшенного из окна на пожаре

В Улан-Удэ росгвардейцы поймали мальчика, выброшенного из окна на пожаре
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии, ГУ МЧС по Бурятии
Женщины и дети оказались отрезаны огнём от выхода

Днём 15 ноября произошёл пожар в квартире двухэтажного дома на улице Оцимика. На этом пожаре семью спасли росгвардейцы, проезжавшие мимо и увидевшие возгорание.

В пресс-службе Росгвардии по Бурятии рассказали, что группа задержания вневедомственной охраны заметила идущий из жилого дома дым, патрулируя район. Росгвардейцы подъехали к дому и услышали доносящиеся из квартиры на втором этаже крики о помощи.

В квартире находились четыре человека – две женщины и два ребёнка. Четырёхлетнего мальчика из окна поймал водитель группы задержания вневедомственной охраны сержант полиции Александр Жамсаранов.

Девушке росгвардейцы помогли спуститься вниз с помощью верёвки.

Женщин и собаку эвакуировали подъехавшие пожарные.



- Я вышла, почувствовала запах гари из подъезда, вышла в коридор, а там сильный запах и дым, пройти невозможно. Очень испугалась за детей. Сотрудники внизу поймали сына, а потом сестру, спустившуюся по верёвке, - рассказала мама мальчика.

Спасённого мальчика сотрудники вневедомственной охраны усадили в служебный автомобиль, чтобы не замёрз.

По предварительной информации, очаг возгорания находился в квартире на первом этаже. Благодаря слаженным действиям росгвардейцев и пожарных семья не пострадала.

- Очаг ликвидирован на площади 30 квадратных метров. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

пожар Росгвардия

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