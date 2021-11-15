В Улан-Удэ росгвардейцы поймали мальчика, выброшенного из окна на пожаре

Женщин и собаку эвакуировали подъехавшие пожарные.











- Очаг ликвидирован на площади 30 квадратных метров. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.







Днём 15 ноября произошёл пожар в квартире двухэтажного дома на улице Оцимика. На этом пожаре семью спасли росгвардейцы, проезжавшие мимо и увидевшие возгорание.В пресс-службе Росгвардии по Бурятии рассказали, что группа задержания вневедомственной охраны заметила идущий из жилого дома дым, патрулируя район. Росгвардейцы подъехали к дому и услышали доносящиеся из квартиры на втором этаже крики о помощи.В квартире находились четыре человека – две женщины и два ребёнка. Четырёхлетнего мальчика из окна поймал водитель группы задержания вневедомственной охраны сержант полиции Александр Жамсаранов.Девушке росгвардейцы помогли спуститься вниз с помощью верёвки.- Я вышла, почувствовала запах гари из подъезда, вышла в коридор, а там сильный запах и дым, пройти невозможно. Очень испугалась за детей. Сотрудники внизу поймали сына, а потом сестру, спустившуюся по верёвке, - рассказала мама мальчика.Спасённого мальчика сотрудники вневедомственной охраны усадили в служебный автомобиль, чтобы не замёрз.По предварительной информации, очаг возгорания находился в квартире на первом этаже. Благодаря слаженным действиям росгвардейцев и пожарных семья не пострадала.