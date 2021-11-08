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Житель Бурятии поджёг машину на глазах полицейских

Житель Бурятии поджёг машину на глазах полицейских
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Поджигатель испугался, что его обвинят в угоне

В пресс-службе МВД по Бурятии рассказали о необычном поджоге, который устроили прямо на глазах полицейских. Всё произошло вечером 6 октября в городе Кяхта. Возле торгового центра сотрудники ДПС остановили иномарку под управлением 26-летнего местного жителя. При проверке документов полицейские установили, что водительских прав у молодого человека нет, а сам автомобиль числится в угоне.

Водитель, поняв, что автомобиль находится в розыске, взял канистру с легковоспламеняющейся жидкостью. Он поджёг машину прямо на глазах у сотрудников полиции.

Полицейские потушили пламя и задержали водителя.

Установлено, что молодой человек отбывал наказание в местах лишения свободы за кражу и освободился в 2020 году. Спустя месяц к нему приехал его друг, с которым они вместе отбывали наказание, и стал жить у него.

Летом товарищ попросил пригнать автомобиль из Забайкальского края. Он убедил молодого человека, что иномарка принадлежит ему, но пользоваться ей он не может, так как у него нет водительских прав. У молодого человека также не было прав, и он попросил об услуге своего знакомого. В соседнем регионе друзья встретились с незнакомцами, которые передали им автомобиль, заверив, что документы передадут хозяину позже.

Пригнав автомобиль в Кяхту, молодой человек передал его своему товарищу, который умер спустя несколько месяцев. Тогда он отремонтировал машину и планировал сам на ней ездить, но был остановлен сотрудниками ГИБДД. Как выяснилось, автомобиль задержанный поджёг, испугавшись, что в угоне могут обвинить его самого.

Возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение имущества. Также молодой человек будет привлечён к административной ответственности за то, что сел за руль, не имея водительских прав.


Поджог автомобили угон

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