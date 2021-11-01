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Житель Бурятии угнал грузовик из мести

Житель Бурятии угнал грузовик из мести
Происшествия, 
Об угоне хозяин грузовика узнал ночью от своего родственника

29 октября в полицию в Заиграевском районе поступило сообщение об угоне грузовика, припаркованного возле дома в селе Новоильинск. Потерпевший рассказал, что узнал об угоне после звонка родственника: тот поинтересовался, куда он ночью спешит на авто.

Грузовик был обнаружен в Улан-Удэ. Водителя задержали сотрудники ГИБДД. Угонщиком оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 31-летний житель Новоильинска. Неработающий мужчина признался, что угнал грузовик, чтобы досадить его владельцу, с которым у него сложились неприязненные отношения.

Аналогичное преступление раскрыто в селе Кабанск. По подозрению в угоне задержан 19-летний молодой человек, приехавший в районный центр к друзьям.

Машину выпившему парню удалось угнать из-за беспечности водителя. Мужчина, арендующий автомобиль для оказания услуг такси, припарковал его на ночь у дома. И не только не запер двери, но и оставил в замке ключ зажигания.

Автомобиль обнаружен полицейскими неподалеку от села Кабанск.

Подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В Тарбагатайском районе угонщиком оказался 14-летний школьник. Подросток днём угнал мотоцикл, оставленный рядом с учебным учреждением в селе Нижний Саянтуй. А покатавшись, бросил его в кустах на берегу реки.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.


угон

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