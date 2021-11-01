Об угоне хозяин грузовика узнал ночью от своего родственника
29 октября в полицию в Заиграевском районе поступило сообщение об угоне грузовика, припаркованного возле дома в селе Новоильинск. Потерпевший рассказал, что узнал об угоне после звонка родственника: тот поинтересовался, куда он ночью спешит на авто.
Грузовик был обнаружен в Улан-Удэ. Водителя задержали сотрудники ГИБДД. Угонщиком оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 31-летний житель Новоильинска. Неработающий мужчина признался, что угнал грузовик, чтобы досадить его владельцу, с которым у него сложились неприязненные отношения.
Аналогичное преступление раскрыто в селе Кабанск. По подозрению в угоне задержан 19-летний молодой человек, приехавший в районный центр к друзьям.
Машину выпившему парню удалось угнать из-за беспечности водителя. Мужчина, арендующий автомобиль для оказания услуг такси, припарковал его на ночь у дома. И не только не запер двери, но и оставил в замке ключ зажигания.
Автомобиль обнаружен полицейскими неподалеку от села Кабанск.
Подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался.
В Тарбагатайском районе угонщиком оказался 14-летний школьник. Подросток днём угнал мотоцикл, оставленный рядом с учебным учреждением в селе Нижний Саянтуй. А покатавшись, бросил его в кустах на берегу реки.
По всем фактам возбуждены уголовные дела.
Житель Бурятии угнал грузовик из мести
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