В Бурятии пожарные спустили ребёнка с дерева

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Девочка играла на девере и не могла спуститься



Сегодня днём в селе Мухоршибирь Мухоршибирскгого района Бурятии игравший на дереве маленький ребёнок, не смог с него слезть. Сообщение о происшествии передали пожарным.



На помощь девочке выехали пожарные 7-го Мухоршибирского отряда государственной пожарной службы республики. Прибыв, они с использованием лестницы оперативно спустили ребёнка на землю.



Девочка была в удовлетворительном состоянии. С ребёнком и присутствующими взрослыми проведена профилактическая беседа, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

