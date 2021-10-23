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В Бурятии пожарные спустили ребёнка с дерева

В Бурятии пожарные спустили ребёнка с дерева
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Девочка играла на девере и не могла спуститься

Сегодня днём в селе Мухоршибирь Мухоршибирскгого района Бурятии игравший на дереве маленький ребёнок, не смог с него слезть. Сообщение о происшествии передали пожарным.

На помощь девочке выехали пожарные 7-го Мухоршибирского отряда государственной пожарной службы республики. Прибыв, они с использованием лестницы оперативно спустили ребёнка на землю.

Девочка была в удовлетворительном состоянии. С ребёнком и присутствующими взрослыми проведена профилактическая беседа, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС. 
спасательная операция

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