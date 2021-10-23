Девочка играла на девере и не могла спуститься
Сегодня днём в селе Мухоршибирь Мухоршибирскгого района Бурятии игравший на дереве маленький ребёнок, не смог с него слезть. Сообщение о происшествии передали пожарным.
На помощь девочке выехали пожарные 7-го Мухоршибирского отряда государственной пожарной службы республики. Прибыв, они с использованием лестницы оперативно спустили ребёнка на землю.
Девочка была в удовлетворительном состоянии. С ребёнком и присутствующими взрослыми проведена профилактическая беседа, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии пожарные спустили ребёнка с дерева
Происшествия, Фото:
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