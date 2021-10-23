Горящая коляска в подъезде едва не стала причиной страшного пожара
Рано утром 22 октября в многоквартирном жилом доме в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии произошёл пожар. На момент прибытия пожарных было задымление в подъезде.
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате пожара в подъезде на первом этаже сгорела детская коляска, повреждена стена в подъезде.
Причиной пожара, вероятно, послужило неосторожность при курении, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
На севере Бурятии в подъезде сгорела детская коляска
Происшествия, Фото:
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