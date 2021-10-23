На севере Бурятии в подъезде сгорела детская коляска

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Горящая коляска в подъезде едва не стала причиной страшного пожара



Рано утром 22 октября в многоквартирном жилом доме в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии произошёл пожар. На момент прибытия пожарных было задымление в подъезде.



Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате пожара в подъезде на первом этаже сгорела детская коляска, повреждена стена в подъезде.



Причиной пожара, вероятно, послужило неосторожность при курении, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

