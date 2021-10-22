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Следователи проводят проверку по факту гибели пропавших жителей Бурятии

Следователи проводят проверку по факту гибели пропавших жителей Бурятии
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Вероятно, машина сельчан сорвалась с обрывистого берега в реку

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 21 октября обнаружили тела пропавших жителей Бурятии.

В пресс-службе республиканского СУ СКР сообщили, что автомобиль погибших обнаружили в реке Тугнуй вблизи села Гашей. В салоне находились тела 67-летнего мужчины и 36-летней женщины. Мухоршибирским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Буряти по данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, покойный мужчина являлся местным фермером. 18 октября он на своём автомобиле марки «Toyota Land Cruiser» вместе с работницей фермерского хозяйства поехал искать скот, потерявшийся с одной из его животноводческих стоянок. Назад они не вернулись. В ходе организованных поисков машину обнаружили родственники. Автомобиль находился в перевёрнутом состоянии в русле реки, салон был затоплен, в нём обнаружены тела пропавших людей.

В ходе осмотра места происшествия зафиксировано, что берег реки, где найден автомобиль, высокий и обрывистый. На склоне найден след протектора шин. Рычаг коробки передач находился в парковочном положении «Р». По одной из версий следствия, водитель подъехал к обрывистому берегу и остановился возле кромки. Спустя некоторое время грунт под передними колёсами обсыпался, и машина скатилась вниз, перевернулась на крышу и упала в воду. Лобовое стекло от удара сломалось. Салон затопило водой, хотя глубина реки в этом месте небольшая, около метра. Водитель и пассажир не смогли выбраться и скончались на месте происшествия.

- В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. Для выяснения точной причины смерти назначено судебно-медицинское исследование. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии. 

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