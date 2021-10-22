Двух пропавших жителей Бурятии нашли мёртвыми

Мужчина и женщина отправились на поиски скота и исчезли



В Мухоршибирском районе Бурятии между населёнными пунктами Хошун-Узур и Гашей пропали люди, их местонахождение не было известно с 18 октября. Мужчина и женщина выехали на автомобиле на поиски сельскохозяйственных животных и с тех пор не выходили на связь.



С 19 октября поисковые работы проводились силами местного населения. Вчера к поисковым работам были привлечены спасатели Бурятской поисково-спасательной службы и группа применения беспилотных авиационных систем ГУ МЧС России по Бурятии.



Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы успели обследовать 50 км местности. Вечером поступило сообщение о прекращении поисковых работ: тела пропавших мужчины и женщины были обнаружены местным населением в перевёрнутом автомобиле, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

