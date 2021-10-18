В Бурятии в ДТП на скользкой дороге пострадала пожилая пассажирка

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Автомобиль съехал с дороги



Днём 17 октября в Баунтовском районе Бурятии произошло ДТП.



50-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», следуя со стороны посёлка Маловск в направлении Читы, в 47 км. от посёлка Романовка в условиях гололёда не справился с управлением и совершил съезд с дороги.



В результате ДТП пострадала 80-летняя пассажирка транспортного средства, пожилую женщину госпитализировали в медицинское учреждение, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

