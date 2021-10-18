Автомобиль съехал с дороги
Днём 17 октября в Баунтовском районе Бурятии произошло ДТП.
50-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», следуя со стороны посёлка Маловск в направлении Читы, в 47 км. от посёлка Романовка в условиях гололёда не справился с управлением и совершил съезд с дороги.
В результате ДТП пострадала 80-летняя пассажирка транспортного средства, пожилую женщину госпитализировали в медицинское учреждение, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии в ДТП на скользкой дороге пострадала пожилая пассажирка
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина «выскочил» на красный
Информацию передали в полицию
Автомобиль съехал с дороги
Женщину с травмами госпитализировали
Злостного нарушителя скоростного режима оштрафовали на 29 тысяч
Причина возгорания выясняется
Поступало сообщение о заминировании здания
Массовые сообщения об этом появились на этой неделе в соцсетях
Ребёнок вовремя обнаружил пожар
Из её машины стащили сумку с документами, деньгами и украшениями
Мужчина удерживал в доме женщин, а при задержании ударил головой полицейского
Ограбленному улан-удэнцу помогли росгвардейцы
Авария случилась напротив авторынка «Динамо»
Молодого водителя осматривали медики
Девочку осматривали медики