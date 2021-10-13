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Мастер Улан-Удэнского ЛВРЗ предстанет перед судом за смерть рабочего

Мастер Улан-Удэнского ЛВРЗ предстанет перед судом за смерть рабочего
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Трагический случай произошёл летом

Бурятский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-тилетнего жителя Улан-Удэ. Он обвиняется по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».

Как сообщал «Байкал-Daily», около 10 часов утра 14 июня во время выполнения работ по демонтажу аппаратуры слесарь-электрик получил несовместимые с жизнью травмы от электрического тока

По версии следствия, обвиняемый, являясь мастером участка производства Улан-Удэнского ЛВРЗ, на которого были возложены обязанности по обеспечению требований охраны труда, не обеспечил их соблюдение при проведении бригадой слесарей-электриков работ по демонтажу оборудования - приборов безопасности в локомотиве.

- В нарушение требований охраны труда работы проводились на электрифицированном железнодорожном пути необщего пользования на территории завода, что повлекло смерть слесаря-электрика в результате поражения электрическим током, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Предварительное расследование по уголовному делу проводилось Восточно-Байкальским СО на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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