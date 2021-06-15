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15 июня

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В Улан-Удэ на ЛВРЗ погиб слесарь-электрик

В Улан-Удэ на ЛВРЗ погиб слесарь-электрик
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Молодого человека убило током

На Улан-Удэнском локомотивовагоноремонтном заводе погиб 24-летний слесарь-электрик.

Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса «Нарушение требований охраны труда», сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, около 10 часов утра 14 июня во время выполнения работ по демонтажу аппаратуры молодой человек получил несовместимые с жизнью травмы от электрического тока.

Предварительно установлено, что для демонтажа он попытался подняться на крышу локомотива, над которым имелась контактная сеть под напряжением.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщал «Байкал-Dailу», летом 2018 года сотрудник ЛВРЗ погиб, упав с высоты примерно 11 метров. Приговором суда бывшему начальнику участка ремонтно-строительного производства было назначено два года лишения свободы условно.

смерть удар током ЛВРЗ
 
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