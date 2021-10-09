Наезд произошёл на улице Гагарина
В пятницу, 8 октября, в Улан-Удэ произошёл очередной наезд на пешехода. ДТП произошло около 22 часов на улице Гагарина, где под колёса попал 29-летний мужчина.
- 44-летняя водитель автомобиля «Тойота Витц» вне пешеходного перехода совершила наезд на пешехода 1992 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Мужчина получил ушибы и ссадины. После оказания медиками помощи он был отпущен домой.
- Пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения, - уточнили в Госавтоинспекции по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 6 октября в Улан-Удэ произошло сразу два наезда на матерей с детьми на руках. В центре города, возле торгового центра Galaxy, девушка-водитель «Хонды» сбила женщину и её двухлетнего сына. Чуть ранее в 140а квартале была сбита женщина с трёхлетней дочерью на руках.
Кроме того, в тот же день центре города, на остановке «Советская» водитель «Тойоты Королла» сбил женщину, которая переходила дорогу по «зебре».
Всего с начала года в Бурятии зарегистрировано 186 наездов на пешеходов, в результате которых 23 человека погибли и 169 участников дорожного движения ранены. В 23-х авариях пешеходы находились на проезжей части в нетрезвом виде.
В Улан-Удэ под колёса автомобиля попал пьяный пешеход
Происшествия, Фото:
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