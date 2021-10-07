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В Улан-Удэ дважды сбивали матерей с детьми на руках

В Улан-Удэ дважды сбивали матерей с детьми на руках
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Помимо резонансной аварии в центре города, аналогичное ДТП произошло в тот же день в другом районе

Накануне, 7 октября, в Улан-Удэ произошло сразу два наезда на матерей с детьми.

Об одном из них сообщалось накануне. Около 13.30 часов в центре города, возле торгового центра Galaxy 22-летняя девушка-водитель автомобиля «Хонда» сбила женщину, нёсшую двухлетнего сына на руках. Мать шла по «зебре» на свой «зелёный», а водитель автомобиля ехала на запрещающий сигнал светофора.

Сегодня стало известно о состоянии пострадавших. Госпитализация им не понадобилась.

- Женщина и её двухлетний сын после осмотра отпущены домой на амбулаторное лечение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Подобное ДТП произошло также накануне около восьми часов утра в 140а квартале. Здесь легковушка сбила мать и её трёхлетнюю дочь. Мать также несла ребёнка на руках.

- 41-летний водитель автомобиля «Тойота Камри», следуя в 140а квартале в районе дома № 20 вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешехода 1993 года рождения, которая переходила проезжую часть с ребёнком на руках, - сообщили в Госавтоинспекции по Бурятии.

В этом случае мать и ребёнок получили более тяжёлые травмы. Они были госпитализированы в БСМП.

 
Отметим, также вчера произошёл ещё один наезд на пешехода. Днём в центре города, на остановке «Советская» автомобиль «Тойота Королла» сбил женщину, которая переходила дорогу по «зебре».


ДТП

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