В Улан-Удэ дважды сбивали матерей с детьми на руках

Накануне, 7 октября, в Улан-Удэ произошло сразу два наезда на матерей с детьми.
Об одном из них сообщалось накануне. Около 13.30 часов в центре города, возле торгового центра Galaxy 22-летняя девушка-водитель автомобиля «Хонда» сбила женщину, нёсшую двухлетнего сына на руках. Мать шла по «зебре» на свой «зелёный», а водитель автомобиля ехала на запрещающий сигнал светофора.
Сегодня стало известно о состоянии пострадавших. Госпитализация им не понадобилась.
- Женщина и её двухлетний сын после осмотра отпущены домой на амбулаторное лечение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Подобное ДТП произошло также накануне около восьми часов утра в 140а квартале. Здесь легковушка сбила мать и её трёхлетнюю дочь. Мать также несла ребёнка на руках.
- 41-летний водитель автомобиля «Тойота Камри», следуя в 140а квартале в районе дома № 20 вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешехода 1993 года рождения, которая переходила проезжую часть с ребёнком на руках, - сообщили в Госавтоинспекции по Бурятии.
В этом случае мать и ребёнок получили более тяжёлые травмы. Они были госпитализированы в БСМП.
Отметим, также вчера произошёл ещё один наезд на пешехода. Днём в центре города, на остановке «Советская» автомобиль «Тойота Королла» сбил женщину, которая переходила дорогу по «зебре».