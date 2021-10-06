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В центре Улан-Удэ сбили мать с ребёнком на руках

В центре Улан-Удэ сбили мать с ребёнком на руках
Происшествия,  Фото:crimburyatia
По предварительным данным, девушка-водитель поехала на красный сигнал светофора

Сегодня около 13.30 часов в центре Улан-Удэ, возле торгового центра Galaxy под колёса автомобиля попали мать и маленький ребёнок. Их прямо на пешеходном переходе сбила 22-летняя девушка-водитель на «Хонде». 

Очевидцы, слова которых приводятся в паблике ves_ulan_ude, рассказала, что мать несла ребёнка на руках.

- По предварительным данным, 22-летняя водитель автомобиля «Хонда» на регулируемом пешеходном переходе совершила наезд на двух пешеходов – мать и ребёнка. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение для осмотра, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, водитель автомобиля ехала на запрещающий сигнал светофора.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

Видео с места появилось в паблике crimburyatia. Очевидец запечатлел, как на водителя автомобиля громко кричит и пытается напасть мужчина – возможно, родственник пострадавших. Он порывается пинать водителя, крича матом: «Что ты делаешь? Что ты делаешь? Ты не видишь, что ли?» Мужчину оттащили от машины очевидцы.

ДТП

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