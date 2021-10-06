Второй за день наезд на пешеходов произошёл в центре города
В Улан-Удэ зафиксирован второй за день наезд на пешеходов. Около 15.30 часов в центре города, на улице Коммунистическая, возле остановки «Советская» под колёса автомобиля попала женщина. Она переходила дорогу по «зебре».
- По предварительным данным, в районе остановки общественного транспорта на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля «Тойота Королла» совершил наезд на женщину. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение для осмотра, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
В паблике ves_ulan_ude_ улан-удэнцы делятся мнениями, что этот пешеходный переход один из самых опасных в городе. Многие призывают установить там светофор. «Там водители не хотят останавливаться, даже если видят, что ты идёшь, продолжают движение. Не хожу там, опасно! Лучше возле «Спутника», там светофор, и больше шансов что тебя не переедут», - поделилась, например, местная жительница.
Сегодня во втором часу дня возле торгового центра Galaxy девушка-водитель «Хонды» сбила женщину, которая несла ребёнка на руках. И мать, и ребёнок были доставлены в больницу. Наезд на них также произошёл на «зебре».
В центре Улан-Удэ женщину сбили на «зебре»
Происшествия, Фото:
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