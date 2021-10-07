Инцидент произошёл ночью
Ночью 6 сентября на пересечении улицы Конечная и проспекта Строителей в Улан-Удэ неизвестный лихач сбил опору наружного освещения. Виновник с места скрылся. О сбитом столбе местные жители сообщили в оперативно-диспетчерскую службу МБУ «Горсвет».
Специалисты выехали на место аварии для установления ущерба. В данный момент ремонтные работы окончены, опора восстановлена.
Сбежавшего виновника ищут.
- Если вы располагаете какой-либо информацией о данном ДТП, просим сообщить в круглосуточно-диспетчерскую службу МБУ «Горсвет» по тел. 43-26-44, - обращаются к улан-удэнцам специалисты учреждения.
Водитель, сбивший опору уличного освещения, несёт «двойную» ответственность. В первую очередь – за нарушение правил дорожного движения и оставление места ДТП. Во-вторых, нарушитель обязан возместить расходы за восстановление сбитой опоры. Стоимость ремонта светофорной стойки зависит от объёма поврежденного оборудования.
С начала года в Улан-Удэ невнимательные водители сбили 33 опоры уличного освещения.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого опору наружного освещения водитель сбил в конце сентября на улице Товарный двор. Лихач также скрылся, но он так торопился, что потерял на месте свой госномер.
15 сентября в Улан-Удэ водитель «Тойоты Аллион» сбил опору уличного освещения на Верхней Берёзовке. Та сбитая опора была «юбилейной», 30-й по счёту с начала года.
4 августа также на Верхней Берёзовке произошёл аналогичный инцидент. Тогда столб рухнул прямо на автомобиль, придавив его. Водитель с места сбежал, что говорит о том, что он, видимо, был пьян.
В 2020 году лихачи сбили в Улан-Удэ 43 опоры уличного освещения, причинив общий ущерб на сумму более 1,5 млн рублей.
В Улан-Удэ ищут лихача, сбившего опору освещения
Происшествия, Фото:
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