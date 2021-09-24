В Улан-Удэ сбивший опору лихач сбежал, забыв на месте госномер

В Улан-Удэ повреждена очередная опора уличного освещения. 21 сентября по улице Товарный двор был сбит железобетонный укос от опоры наружного освещения.
Лихач, сбивший опору, с места аварии скрылся. Однако, как сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе администрации города, водитель потерял на месте свой госномер. Так что найти его и привлечь к ответственности не составит труда.
Вчера сотрудники МБУ «Горсвет» выехали на место и восстановили повреждённую опору. Остатки укоса с проезжей части убраны.
Как сообщал «Байкал-Daily», 15 сентября в Улан-Удэ водитель «Тойоты Аллион» сбил опору уличного освещения на Верхней Берёзовке. Та сбитая опора была «юбилейной», 30-й по счёту с начала года.
4 августа также на Верхней Берёзовке произошёл аналогичный инцидент. Тогда столб рухнул прямо на автомобиль, придавив его. Водитель с места сбежал, что говорит о том, что он, видимо, был пьян.
В конце июля автомобилист в микрорайоне Аэропорт сбил электроопору и также скрылся с места, бросив машину.
В 2020 году лихачи сбили в Улан-Удэ 43 опоры уличного освещения, причинив общий ущерб на сумму более 1,5 млн рублей.