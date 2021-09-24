В Улан-Удэ сбивший опору лихач сбежал, забыв на месте госномер

Лихач, сбивший опору, с места аварии скрылся. Однако, как сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе администрации города, водитель потерял на месте свой госномер. Так что найти его и привлечь к ответственности не составит труда.







Вчера сотрудники МБУ «Горсвет» выехали на место и восстановили повреждённую опору. Остатки укоса с проезжей части убраны.









