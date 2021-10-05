В Бурятии школьник за ночь пытался угнать четыре машины

Одну машину юный рецидивист всё же сумел завести
Ночью 3 октября 16-летний житель села Петропавловка Джидинского района Бурятии решил угнать автомобиль, чтобы покататься. Однако это удалось ему не сразу. Чтобы совершить угон, он повредил несколько машин и, кроме того, дважды залезал в чужие квартиры за ключами от авто, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Молодой человек разбил боковое окно иномарки, припаркованной во дворе многоквартирного дома на улице Свердлова, однако автомобиль не завёлся. Стоявшая около гостиницы в соседнем дворе «Лада Гранта» оказалась не заперта и завелась, однако заблокированный руль не дал сдвинуть машину с места. Смыкание проводов не помогло и в случае с «Тойотой Краун», для проникновения в салон которой подросток повредил боковое стекло.
Тогда парень сменил тактику: на улице Жаргалова он через форточку на веранде проник в частный дом. В жилище молодой человек незаметно для спящих хозяев нашел ключи от стоящего ограде «ВАЗа», но завести его также не получилось.
Аналогичным образом он украл ключи от «Лексуса» в доме неподалеку, отключил автосигнализацию и выехал за ворота. Однако на 75 километре трассы «Петропавловка – Гусиноозёрск – Улан-Удэ» поездка прервалась: не доезжая улуса Боргой, подозреваемый не справился и перевернулся. Молодой человек не пострадал. Бросив машину, он дошел до улуса и на рейсовом автобусе вернулся домой.
Ранее старшеклассник неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и некоторое время обучался в спецшколе закрытого типа в Заиграевском районе, состоит на учете в ПДН.
- Дознанием ОМВД России по Джидинскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 166 и ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также следственными органами возбуждено уголовное дело по факту незаконного проникновения в жилище. Материалы переданы в Джидинский МСО СУ СК России по Республике Бурятия для дальнейшего расследования, - добавляют в полиции.
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Происшествия, Фото:
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