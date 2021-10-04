Улан-удэнец случайно убил мужчину, ударив коленом в живот

Мужчина потерял сознание возле подъезда многоквартирного дома



29 сентября в больнице скорой медицинской помощи в Улан-Удэ от тупой травмы живота и повреждения внутренних органов скончался 43-летний мужчина. Его незадолго до смерти обнаружили в тяжёлом состоянии возле подъезда дома по улице Мокрова.



Подозреваемый найден, это 26-летний молодой человек. На допросе он признался, что ударил погибшего мужчину коленом в живот.



По данным следствия, вечером 29 сентября молодой человек вместе с сожительницей поехали навестить её мать, живущую в доме по улице Мокрова. В квартире они застали женщину и её знакомого, оба были в состоянии алкогольного опьянения. Дочь стала выгонять пьяного мужчину и попросила сожителя помочь. В этот момент гость стал возмущаться обращением и затем в коридоре замахнулся на молодого человека.



В ответ парень вытолкнул мужчину на лестничную клетку, после чего с силой ударил его коленом в живот. Затем оставил его в подъезде и вернулся в квартиру.



Травмированный мужчина вышел на улицу, но сразу возле дома потерял сознание. Прохожий, увидев его, вызывал скорую помощь.



- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего». В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Окончательная квалификация действиям молодого человека будет дана после сбора всех доказательств, на основании их всестороннего анализа и оценки, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

