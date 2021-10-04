В Улан-Удэ полицейский отказался от взятки в тысячу рублей

Транспортного полицейского пытался подкупить гражданин Таджикистана



В Улан-Удэ мировой судья вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Республики Таджикистан. Мужчина пытался дать мелкую взятку сотруднику транспортной полиции, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



Всё произошло в июле 2021 года на железнодорожном вокзале Улан-Удэ. Транспортные полицейские выявили нарушение миграционного законодательства, допущенное гражданкой Республики Таджикистан. При оформлении протокола об административном правонарушении её супруг решил откупиться от полицейских и передал одному из них тысячу рублей за прекращение разбирательства.



Деньги полицейский не взял, о факте взятки он сообщил своему руководству.



В ходе судебного разбирательства подсудимый признал свою вину, в содеянном раскаялся.



Мировой судья признал мужчину виновным и назначил ему штраф в шесть тысяч рублей.





