Вещи пропавшего ещё не обнаружены
Как сообщал «Байкал-Daily», Бичурском районе спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы ведут поиски сборщика дикоросов.
Вчера спасатели обследовали 25 км² лесного массива. Мужчина и его вещи не обнаружены. Сегодня спасатели снова приступили к поискам, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
Спасатели продолжают искать сборщика дикоросов в лесах Бурятии
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