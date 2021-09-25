В Бурятии пропал сборщик дикоросов

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчину ищут спасатели



Сегодня утром спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в Бичурский район на поиски сборщика дикоросов, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.



Мужчина заблудился в лесу в районе населённого пункта Бичура. Всего на поиски привлечено четыре спасателя и две единицы техники.



О ходе поисковых работ будет сообщено позднее.





