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В Бурятии пропал сборщик дикоросов

В Бурятии пропал сборщик дикоросов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчину ищут спасатели

Сегодня утром спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в Бичурский район на поиски сборщика дикоросов, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

Мужчина заблудился в лесу в районе населённого пункта Бичура. Всего на поиски привлечено четыре спасателя и две единицы техники.

О ходе поисковых работ будет сообщено позднее.


поисковая операция

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