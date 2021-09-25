Мужчину ищут спасатели
Сегодня утром спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в Бичурский район на поиски сборщика дикоросов, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
Мужчина заблудился в лесу в районе населённого пункта Бичура. Всего на поиски привлечено четыре спасателя и две единицы техники.
О ходе поисковых работ будет сообщено позднее.
В Бурятии пропал сборщик дикоросов
Происшествия, Фото:
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