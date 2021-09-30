Житель Бурятии прятал патроны к пистолету и револьверу

Мужчина получил боеприпасы «в наследство»
В Северобайкальске транспортные полицейские провели обыск у мужчины, подозреваемого в хранении наркотиков. Во время обыска полицейские обнаружили неожиданную находку. В гараже были найдены боеприпасы: 21 патрон к пистолету Макарова и пять патронов к револьверу Наган.
39-летнего мужчину задержали. Он пояснил, что изъятые боеприпасы достались ему «в наследство», от умершего родственника. Разрешения на них, конечно же, не было.
- Сейчас боеприпасы изъяты из незаконного оборота. За незаконное хранение боеприпасов возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до четырёх лет, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Мужчина получил боеприпасы «в наследство»
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