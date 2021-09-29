В Улан-Удэ ищут подозреваемого в грабеже







видео предоставлено МВД по Бурятии





Приметы подозреваемого: европейской внешности, на вид 30-40 лет, худощавого телосложения, волосы русые.



Был одет: футболка чёрного цвета с белым рисунком на груди, шорты тёмные, кроссовки чёрные.



При наличии какой-либо информации о данном гражданине либо его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(983)434-46-06 или 102 (112).





Полиция Улан-Удэ разыскивают мужчину, который 13 сентября около пяти вечера открыто похитил сотовый телефон у горожанина на оптовой базе. Ущерб составил 35 тысяч рублей, сообщает МВД по Бурятии.Потерпевший возвращался домой, когда к нему подошли двое незнакомцев. Один из них попросил телефон, чтобы позвонить. Однако телефон он так и не вернул: сперва отошёл на некоторое расстояние, а потом вместе с другом скрылся, не реагируя на требование отдать смартфон.Известно, что мужчины направились в сторону Горсада, откуда уехали на маршрутке.