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В Улан-Удэ ищут подозреваемого в грабеже

В Улан-Удэ ищут подозреваемого в грабеже
Происшествия,  Фото:ориентировка МВД по Бурятии
Горожанин лишился телефона, выполнив просьбу незнакомца

Полиция Улан-Удэ разыскивают мужчину, который 13 сентября около пяти вечера открыто похитил сотовый телефон у горожанина на оптовой базе. Ущерб составил 35 тысяч рублей, сообщает МВД по Бурятии.

Потерпевший возвращался домой, когда к нему подошли двое незнакомцев. Один из них попросил телефон, чтобы позвонить. Однако телефон он так и не вернул: сперва отошёл на некоторое расстояние, а потом вместе с другом скрылся, не реагируя на требование отдать смартфон.

Известно, что мужчины направились в сторону Горсада, откуда уехали на маршрутке.


видео предоставлено МВД по Бурятии

Приметы подозреваемого: европейской внешности, на вид 30-40 лет, худощавого телосложения, волосы русые.

Был одет: футболка чёрного цвета с белым рисунком на груди, шорты тёмные, кроссовки чёрные.

При наличии какой-либо информации о данном гражданине либо его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(983)434-46-06 или 102 (112).

грабеж

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