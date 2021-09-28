Росгвардейцы обратили внимание на подозрительного парня, патрулируя улицы
В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования на улице Дальневосточная, обратили внимание на молодого человека в куртке с капюшоном. Парня выдала нетвёрдая походка.
Росгвардейцы остановили его для проверки личности. Сотрудники сразу же заметили, что у молодого человека не только плохая координация движений, но и расширенные зрачки. А при досмотре росгвардейцы обнаружили в кармане пакет с травянистой массой с характерным запахом дикой конопли.
25-летний улан-удэнец был доставлен в отдел полиции. В ходе освидетельствования было установлено, что задержанный находится в состоянии наркотического опьянения.
- Изъятое вещество было направлено на экспертизу, которая установила, что это марихуана весом более 40 граммов. Со слов задержанного, запрещённое вещество он собрал для личного употребления возле железнодорожной насыпи, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе улан-удэнец выкинул коноплю прямо на глазах росгвардейцев.
Улан-удэнца с наркотиками задержали из-за нетвёрдой походки
Происшествия, Фото:
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