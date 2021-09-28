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Улан-удэнца с наркотиками задержали из-за нетвёрдой походки

Улан-удэнца с наркотиками задержали из-за нетвёрдой походки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Росгвардейцы обратили внимание на подозрительного парня, патрулируя улицы

В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования на улице Дальневосточная, обратили внимание на молодого человека в куртке с капюшоном. Парня выдала нетвёрдая походка.

Росгвардейцы остановили его для проверки личности. Сотрудники сразу же заметили, что у молодого человека не только плохая координация движений, но и расширенные зрачки. А при досмотре росгвардейцы обнаружили в кармане пакет с травянистой массой с характерным запахом дикой конопли.

25-летний улан-удэнец был доставлен в отдел полиции. В ходе освидетельствования было установлено, что задержанный находится в состоянии наркотического опьянения.

- Изъятое вещество было направлено на экспертизу, которая установила, что это марихуана весом более 40 граммов. Со слов задержанного, запрещённое вещество он собрал для личного употребления возле железнодорожной насыпи, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе улан-удэнец выкинул коноплю прямо на глазах росгвардейцев.
наркотики Росгвардия

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