Мужчина напрасно думал, что останется незамеченным
Вечером в Улан-Удэ на маршруте патрулирования группа задержания вневедомственной охраны заметила подозрительного мужчину. При виде автопатруля он замедлил шаг и отвернул лицо. Росгвардейцы приняли решение проверить его.
В ходе проверки документов мужчина попытался незаметно выбросить пачку сигарет. Однако сотрудники, конечно же, это действие заметили. В пачке они обнаружили бумажный свёрток с коноплёй.
Задержанный, 49-летний житель Улан-Удэ, был доставлен в отдел полиции.
- Результаты экспертизы показали, что растительное вещество является марихуаной, а сам задержанный находится в состоянии наркотического опьянения. По словам мужчины, запрещённое растение он собрал для личного употребления, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии ранее произошла череда похожих происшествий. Так, в середине августа в Улан-Удэ молодой человек выкинул свёрток с коноплёй перед росгвардейцами и кинулся наутёк.
Чуть раньше на улице Трубачеева улан-удэнец занервничал при виде росгвардейцев и на их же глазах положил пакет с наркотиками в кусты.
В начале августа в Онохое мужчина, увидев приближающийся патрульный автомобиль, бросил пакет с марихуаной на землю и попытался скрыться.
В Улан-Удэ молодой человек также при виде патрульного автомобиля выбросил свёрток с гашишным маслом.
В конце июля улан-удэнец, у которого при себе были наркотики, также пытался удрать от росгвардейцев. Молодой человек выкинул наркотики на ходу, крича: «Это не моё!»
В июне на улице Бабушкина мужчина, которого остановили для проверки документов, внезапно пустился бежать. На ходу он выбросил в кусты свёрток с коноплёй.
Также в июне в Прибайкальском районе подросток выкинул пакет с коноплёй на глазах росгвардейцев.
Улан-удэнец выкинул коноплю на глазах росгвардейцев
Происшествия, Фото:
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